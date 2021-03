Tom Warker, a The Wanted zenekar világhírű énekese megkezdte második kemoterápiáját, miután az agydaganata jelentősen csökkent az első kemoterápia után.

A sztár októberben jelentette be, hogy IV-es fokozatú agydaganatot állapítottak meg nála, ami az egyik legagresszívabb típus. Az első kemoterápiás kezelés bizakodásra ad okot, ugyanis szervezete jól reagált a kezelésre és zsugorodott a daganat.

Felesége, Kelsey Parker most megerősítette, hogy a popsztár megkezdte második kemoterápiáját is és egyelőre jól érzi magát - írta meg a Daily Star. A házaspár két gyermeke is jól viseli a helyzetet, azt sem fogják fel igazán, hogy apukájuk beteg.

Amikor elmegy a kezelésre, azt gondolják, hogy munkába megy éppen vagy kiugrik valahová. Nem igazán tudják, mennyire beteg" - nyilatkozta Kelsey.

Az énekes felesége elmondta, hogy minden nap különböző a kezelés folyamán, mint ahogy a felépülésben is. További két gyereket szeretne férjétől és mindent megtesz azért, hogy felépüjön.