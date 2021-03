Chris Murray-t az eddigi pozitív feltételezései után teljesen elbizonytalanították a a dél-afrikai oltási kísérlet adatai, amelyek azt igazolják, hogy egy gyorsan terjedő koronavírus-variáns gyengítheti a vakcina hatását, valamint kikerülheti a korábban fertőzött emberek természetes immunitását is.

A Washingtoni Egyetem kórszakértője most úgy érzi, hogy az elmúlt hetek adatai az új dél-afrikai és brazíl variánsokról egyáltalán nem adnak reményre okot. Úgy gondolja, hogy a SARS-CoV-2 nemcsak endémiás vírusként marad velünk, és továbbra is kering a közösségekben, de valószínűleg az elkövetkező években is jelentős lesz a fertőzöttség és a halálesetek száma.

A tudósok szerint még hosszú ideig maradni fognak az óvintézkedések, többek között a maszkviselés és a zsúfolt helyek elkerülése - írja a Reuters.