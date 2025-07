Az 5 leggyerekbarátabb pancsizóhely a Balatonon − Itt élmény lesz a strandolás

A Balaton nem csak a fesztiválos fiatalságé! Ezeken a gyerekbarát strandokon biztos, hogy élvezetes lesz a balatoni kiruccanás.

Ezeken a balatoni strandokon gyerekkel is könnyen ellazulhatsz!

Strandra menni gyerekkel nem csupán egy program, hanem egy stratégiai hadművelet: legyen árnyék, sekély víz, játszótér, normális WC, és természetesen legyen lángos, mert egy nyaralás sem lehet teljes anélkül, hogy valaki ne ejtené le a törölközőre.

Összegyűjtöttük azt az öt balatoni strandot, ahol a legkisebbek is boldogan pancsolnak, amíg te pedig (talán) egy félórát nyugton ülhetsz.

1. Fonyódi Panoráma Strand – A kilátás se rossz, de a homokos part még jobb

A fonyódi Panoráma Strand nevét nem véletlenül kapta: innen olyan kilátás nyílik a Badacsonyra, hogy az ember még a fagyiját is leejti. A homokos partszakasz ideális a gyerekeknek, akik boldogan építhetnek homokvárat, miközben te a lábaidat áztatod.

Van árnyék (rengeteg fa!), játszótér, családbarát WC és zuhanyzó, ráadásul ingyenes a belépés. A büfékben a klasszikus vonalat viszik: lángos, hekk, palacsinta – minden, amit az ember bűntudattal, de annál boldogabban megehet.

Nyitva tartás: 8:00–20:00

Ár: ingyenes

2. Balatonszemesi szabadstrand – A titkos családi kedvenc

Ha nem szereted a tömeget, de nem akarsz kompromisszumot kötni a gyerekbarátság terén, a balatonszemesi strand a kedvenced lesz. A sekély víz hosszan bejárható vagy úszható, a fák természetes árnyékot adnak, és a játszótér is közel van a parthoz. Vagyis nem kell 14 kilós gyerekkel a nyakadban sprintelni a napernyőig. A vizesblokk kulturált, van pelenkázó is és a büfé kínálata is kiszolgálja a gyerekek igényeit, péládul rántott sajttal.

Nyitva tartás: egész nap nyitott (szabadstrand)

Ár: ingyenes

3. Gyenesdiási Lidó Strand – Mesevilág gyerekeknek

A gyenesdiási strand már-már gyanúsan tökéletes: külön gyereköböl, vízijátszótér, homokos part, csúszda, trambulin, sőt, még mini kalandpark is van a strandon belül. A szülőknek pedig a fás, árnyékos terület lesz a kedvencük, no meg az, hogy van ingyenes parkolás is.

A strand belépős, de minden fillért megér, főleg ha gyerekbarát élményekről van szó. A mosdók tiszták, a baba-mama szoba jól felszerelt, és még a lángos is frissen sül.