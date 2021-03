A harmadik hullám abban is különbözik az eddigi hullámoktól, hogy a fiatalokra is veszélyesebb. Ugyanis nemcsak a fertőzöttek száma nő rekord gyorsasággal, hanem a fiatal betegek száma is.

A 150 férőhelyes Kiskunhalasi Mobil Járványkórházban jelenleg 134, többségében fiatalt, középkorút ápolnak, a legfiatalabb koronavírusos egy 34 éves nő. Az intézményben 19-en fekszenek lélegeztető gépen - írja az Hírös.hu.

A kórház dolgozói egy olyan eljárást dolgoztak ki, melynek alkalmazásával a felére tudták lecsökkenteni a halálozási számot.