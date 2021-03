Gáspár Zsolti az intenzív osztályon infúziót és oxigént kapott. Szerencsére már pár napja otthon lábadozik, de még mindig nagyon gyenge. Időnként a láza is felszökik, izületi fájdalmai pedig szinte állandóak.

Nagyon nem vagyok jól sajnos. Mozdulni sem tudok, olyan fájdalmaim vannak. Tegnap este pedig azt éreztem, hogy lángol a vérem. A felségem vizes lepedőbe csavart, úgy tudta levinni a lázamat. Pontosan úgy érzem magam, mintha összevertek volna!"

- fakadt ki Zsolti a Ripostnak.

Győzike testvére csak annak örül, hogy családja jól van, náluk nem jelentkeztek ilyen intenzíven a tünetek:

„Szerencsére a feleségem és a gyerekek is jól vannak, aminek nagyon örülök, mert nem szeretném, ha ők is így szenvednének, mint én. Apám is viszonylag jól van, így érte sem kell annyira aggódnom"

A sztár mindenkinek azt üzeni, vegyék komolyan a járványt, és ha lehetőség nyílik rá, fogadják el a felkínált vakcinát.