58 éves korában kapta el a koronavírust Csocsesz felesége, aki bár 17 napig küzdött a kórral, végül sajnos elhunyt. Ruháit és személyes dolgait az összetört férjnek másnap el kellett hoznia a kórházból. Érhető módon a zenészt rettentően megviselték a történtek.

Kegyetlen ez a betegség, és szörnyű a veszteség. Sosem szerettem ennyire más nőt! - idézte a zokogó Csocseszt a Bors. - "Ma reggel mentünk vissza a kórházba, hogy elhozzuk a feleségem személyes tárgyait és ruháit. Borzalmas élmény volt."

A mulatós zenészt többen is próbálják vígasztalni, köztük Bódi Guszti is, aki évek óta ismeri őt.

"Nyilvánvaló, hogy Csocsesz családjának a fellépések kiesése okozott nehézségeket, de ezek nem tépázták meg a szeretetüket. Több évtizede élt együtt Gyöngyikével. Jóban-rosszban kitartottak egymás mellett. Csocsesz egy rendkívül odaadó családapa és férj. Akárhova mentünk, mindig a szeretteiről beszélt. Elmondta, amikor disznót vágtak, amikor együtt főztek. Annyira összekovácsolta őket a sok élmény, hogy nem is csodálkozom azon, hogy a gyász súlya alatt összetört. Bármiben számíthat ránk, de mostanában nem szeretnénk őt zavarni. Természetesen írtunk neki részvétüzenetet, amire válaszolt. Most nyugalomra van szüksége" – mondta Bódi Guszti a lapnak, aki azt is hozzátette, hogy az elmúlt időszak megmutatta, melyek is az igazán stabil házasságok.