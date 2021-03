"Először egyre nehezebben tudtam levegőt venni, majd annyira fulladoztam, hogy ki kellett rohannom a házból a levegőre abban reménykedve, hogy ott könnyebben jutok oxigénhez.

Közben a lázam felszökött, melyet öt napig tartó, elképesztő köhögés és rosszullét követett. Folyamatosan rázott a hideg, és az éjszakákat csak félig ülve tudtam eltölteni. Annyira köhögtem, a fiam többször is ki akarta hívni a mentőket, de nem engedtem.

Nagy dózisban kezdtem el vitaminokat és gyulladáscsökkentőket szedni, ami egy picit segített, de ha kimentem valamiért a konyhába, utána azonnal le kellett feküdnöm legalább 20 percre. Nagyon vágynék már arra, hogy tegyem a dolgom, de fizikailag gyenge vagyok még. A levertség, és időnként a szapora szívdobogás nagyon meg tud ijeszteni. Mivel az elején már elég komoly tüneteim voltak, remélem, hogy a nehezén túl vagyok.

Nem vagyok pánikolós típus, de ez még nekem is sok volt. A pandémia alatt rengeteget sportoltam, bíztam a szervezetemben és a vitaminokban, hogy hamar átlendítenek a nehezén, nem akartam rosszra gondolni. Nagy segítségemre volt a fiam, aki végig velem volt, számíthattam rá, főleg, amikor még egy tea elkészítésére sem bírtam kikelni az ágyból. Pörgős, aktív életet élek, nehéz volt azzal szembesülni, hogy tehetetlen vagyok. Szellemileg is hamar elfáradok, és azt mondják, ez az állapot 5-6 hétig is eltarthat" – mesélte Szily Nóra a Borsnak. Anyaként nagyon aggódott, hogy fia is elkaphatja a koronavírust tőle.

"Próbáltunk vigyázni, folyamatosan maszkban van, és csak tényleg pillanatokra érintkezünk, de már várom, hogy végre őt is újra magamhoz ölelhessem.

Ez egy érzelmi hullámvasút is, mert egyik pillanatról a másikra tudja elsírni magát az ember."