A Kossuth-, és Jászai Mari-díjas színésznő - aki lassan egy éve veszítette el szeretett édesanyját - arról számolt be, hogy a szemműtét semmilyen fájdalommal nem járt, sem előtte, sem utána nem tapasztalt ehhez hasonlót, így nagyon boldog, hogy semmi nem árnyékolja be az örömét:

"Dr. Nagymihályi Attila műtött meg, úgy egy hónapja. Kaptam két trifokális szemlencsét. Ez valami zseniális: olyan vagyok most, mint a sas, a kisbetűt is tökéletesen látom. Csak sajnos magamat is! De azért örülök, legszívesebben szétkiabálnám az utcán, hogy ez mennyire jó" - mondta a színésznő, aki bevallotta, hogy egy szerep miatt került szóba a műtét.

"Amikor megláttam az Operettben a díszletet, ami korlát nélküli lépcsők sora volt 6,5 méter magasságig, tudtam, hogy meg kell csináltatnom a szememet. A másik ok: nagyon fontos, hogy a színpadon a partnerem szeméből lássam, mit gondol, hogy össze tudjunk kapcsolódni. Ha messzebb állt tőlem, már nem láttam olyan jól, ez zavart. Hát, ahogy megy az idő... na, ennyit az idő múlásáról! Itt kezdődik az egész, hogy az ember elkezd nem jól látni" - írja a Ripost7 alapján a Bors.