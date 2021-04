Ahogy sok kismama, Dér Heni is beadatta magának a koronavírus elleni oltást. Instagramján ír róla, hogya érzi magát most.

"Azt tudtátok hogy a fehér bálnák védettek??? Igenigen, így Húsvét alkalmával én is bejelenthetem, hogy lassan minden szempontból védett leszek..:)) 2 napja én is a számunkra legjobb döntést hoztam és megkaptuk mi is a védőoltást... Inkább egy jó Pfizer, mint egy undorító mutáns vírus..., nem is mérlegeltem sokáig... Tegnap volt egy kis izomláz az oltás helyén, de eddig más tünetet nem észleltünk..." - írta az Instagramon Heni.