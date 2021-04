A mai napon nyitják az iskolákat az alsó tagozatos diákok számára. Mivel a harmadik hullám továbbra is tombol az országban, így fokozott elővigyázatosságra van szükség.

Míg a koronavírus-járvány első hullámában leginkább az idősek voltak veszélyben, ez mára megváltozott és egyre több fiatal is kórházba kerül. Dr. Bense Tamás gyermekgyógyász is felhívta arra a figyelmet, hogy bár a vírus már több mint egy éve velünk van, minden hónapban új arcát mutatja, így a gyermekek sincsenek biztonságban - írja a Bors.

A szakember véleménye szerint a fokozatosan megkezdett iskolanyitás a szülőktől is több óvatosságot és felkészülést igényel. Bár a nyitásig minden regisztrált pedagógus megkapta a védőoltást, nagyon fontos, hogy a szülők is regisztráljanak, hogy ők is minél hamarabb védettek legyenek.