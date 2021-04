A színésznő is megkapta a koronavírus elleni védőoltást. Détár Enikő az orosz vakcinával lett beoltva, de semmilyen mellékhatást nem tapasztalt.

Détár Enikő is átesett a koronavírus elleni védőoltáson. A színésznő eddig a betegséget ugyan megúszta, de nagyon fontosnak tartja a vakcinát.

„Bevallom, a járvány kezdetekor egyáltalán nem féltem ettől a betegségtől, és bár a családomban is volt koronavírusos beteg, engem valahogy elkerült, vagy nem tudok róla, hogy elkaptam volna. Egy biztos, az oltás nagyon fontos és elengedhetetlen ahhoz, hogy ismét a megszokott életünket éljük" – mondta a Ripostnak a sztár.



Enikő az orosz védőoltást kapta, azt is elárulta, hogy érezte magát utána.

„A Szputnyik V vakcinával oltottak be. Nem volt semmi komoly mellékhatás, most várakozom a második szurira"