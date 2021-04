Jól halad az oltási program Magyarországon, hamarosan eléri a beoltottak száma a 4 milliót. A vakcinákból is újabb adagok érkeznek, így folytatódhat ebben az ütemben az oltás.

Modernából 38 ezer adag érkezett, ezenkívül 345 ezer Pfizert, 480 ezer Szputnyik-vakcinát és 24 ezer Jansent kaptunk a héten. Csütörtökön számíthatunk 400 ezer Sinopharm- és újabb 44 ezer Moderna-vakcinára, pénteken pedig 324 ezer AstraZenecát kapunk - mondta el az Operatív Törzs.

Müller Cecília azt is hozzátette, a védettségi igazolványok kiküldése is folyamatban van. Aki esetleg mégsem kapna, az többféle csatornán is érdeklődhet: a kormányablakoknál is és elektronikusan is van rá lehetőség.