A medvehagyma a tavasz egyik legnagyszerűbb és legnépszerűbb alapanyaga, ami amellett, hogy rendkívül finom és sokféleképpen felhasználható, nagyon egészséges is. Többféle betegségre, panaszra gyógyírként szolgál.

A medvehagyma a tavasz első hírnöke, amit a virágzása előtt szoktak leszedni, frissen a legjobb felhasználni, mert így fejti ki igazán a jótékony hatásait. Tél végén bújnak elő az első medvehagymalevelek, április környékén pedig már tömegével megtalálhatjuk őket. Az illata erősen fokhagyma illatú. A nevét a barna medvéről kapta, mivel a medvék egyik kedvenc eledele, akik téli álmukból felébredve lépten-nyomon ezt kutatják. Hazánkban főként a Mecsekben fordul elő, de a Zselicben és a Bakonyban is fellelhető.

Szedésekor fontos az óvatosság, mivel a medvehagyma könnyen összetéveszthető a májusi gyöngyvirággal vagy az őszi kikericcsel, amelyek levelei emberi fogyasztásra alkalmatlanok. A medvehagyma és a másik két növény közötti legfőbb különbség az, hogy a medvehagyma levelei és virágzata is erősen fokhagyma-illatú, míg a másik két növény esetében ez nem mondható el.

A medvehagymával gyakorlatilag bármit ízesíthetünk, amit amúgy fokhagymával is ízesítenénk. A legtöbben salátában használják, de a medvehagymás pogácsa vagy kifli is rendkívül népszerű.

A levelek nagyjából 3-4 napig állnak el, napi 8-10 levélnél nem éri meg naponta többet fogyasztani, mert irritálhatja a gyomrot és megterhelheti az emésztőrendszert. A tartósítása nem egyszerű, lefagyasztva nem őrzi meg a teljes frissességét, sokan emiatt pestót készítenek belőle, vagy leszárítják és levesekbe vagy szószokba keverik.

A medvehagymának nagyon sok áldásos hatása van, a levelei gyógynövényboltokban is megtalálhatóak. A gyomor és a bélrendszer jó barátja, baktériumölő hatásának köszönhetően tisztítja a bélrendszert, javítja az étvágyat is. Krónikus hasmenés és szorulás ellen is segít.

Hasonló hatással van a vérnyomásra, mint a fokhagyma, így elmondhatjuk, hogy nem csak a nevük egyezik. Aki magas vérnyomással küzd, bátran ajánlott a szedése, mivel csökkenti azt, emellett pedig javítja a végtagok keringését is. Rendszeres fogyasztásával csökkenthető a koleszterintszint és elkerülhetőek a szív-és érrendszeri betegségek.

Vértisztító hatása mellett erősíti az immunrendszert is, mivel magas a C-vitamin tartalma. Gombás fertőzések ellen is rendkívül hatékony, legfőképpen borogatásként szokták használni. Azonban, akinek érzékeny a bőre, csak óvatosan használja, mivel az alkalmazása során bőrgyulladás, bőrkiütés jelentkezhet.

A népi orvoslás a medvehagymát felső légúti megbetegedések megelőzésére, a kialakult hurut súlyosságának csökkentésére is alkalmazza. Továbbá enyhíti a szédülést, a fejfájást, tisztítja a vesét és a húgyhólyagot, elősegíti a vizelet ürítését.

Véralvadásgátló szerekkel történő együttszedése nem ajánlott, mert a vérzés létrejöttének kockázata fokozódhat. Műtétek előtt a megnövekedett vérzéshajlam miatt nem javasolt a medvehagyma fogyasztása.