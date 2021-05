Dr. Jakab Ferenc, a Virológiai Nemzeti Laboratórium vezetője elmondta, hogy egy olyan oltóanyag kifejlesztése a cél, ami az esetlegesen felmerülő későbbi járványok esetén is használható lesz.

Egy számos komponensű, több lábon álló készítményt szeretnénk, amely egy későbbi koronavírus-járvány alkalmával is hatékony lehet - nyilatkozta a professzor.

Jelenleg a brit variáns számít dominánsnak, valamint az indiai variáns, ami most leginkább aggodalomra ad okot, mivel ez szó szerint letarolta Indiát. Bár egyelőre nem jelent meg hazánkban, mint a brit változat esetében, ez most is csak idő kérdése. Épp ezért nagyon fontos a szakember szerint a járványügyi monitoring, illetve a különféle törzsek vizsgálata. Amennyiben Magyarországon is megjelenik vírus, a legfontosabb cél a másodlagos terjedési láncok kialakulásának megakadályozása lesz - írja a Bors.

A szakember szerint ha nem is alakítanak ki teljes, azaz száz százalékos védettséget, a vakcinák megvédenek a legújabb mutánsoktól is.

Fel kell készülnünk az oltás, illetve annak komponenseinek olyan jellegű módosítására, hogy a későbbiekben az új variánsokat is tartalmazzák a vakcinák"

- hangsúlyozta Dr. Jakab Ferenc, aki szerint az mRNS, azaz a második és harmadik generációs vakcinák esetében (Pl.: Pfizer, Moderna) ez nem jelent komolyabb műveletet.