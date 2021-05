Arany-, ezüst- és bronzérmet is nyert Kapás Boglárka a budapesti Európa-bajnokságon, de jobb is lehetett volna az eredménye, ha nem fogja vissza magát a végül harmadikként zárt 400 méteres gyorsúszás döntőjében.Azonban nyomos oka volt a fiatal sportolónak, ugyanis újra jelentkezett a tavaly diagnosztizált autoimmun pajzsmirigybetegsége.

A 2020-as magyar bajnokságon rosszulléte miatt vissza kellett lépnie a 200 pillangó döntőjétől Kapás Boglárkának. Ettől félve pedig visszakapcsolt 400 gyorson, a budapesti Európa-bajnokságon.

"Az előfutam után az is megfordult a fejemben, hogy visszalépek a négyszáz gyors döntőjétől, mert megint rosszul éreztem magam. Valójában a 4x200-as gyorsváltó csütörtöki fináléja után jelentkezett először a gyengeség és a szédülés, onnantól gyakran eszembe jutott: most mi lesz? Emiatt féltem is kihajtani magam a négyszáz gyors döntőjében, tartottam tőle, hogy ha kiadom magamból a maximumot, rosszul leszek" - mesélte Bogi.

Így végül bronzérmes lett 400 gyorson, noha a győzelem is az övé lehetett volna.

"Az egyértelmű, hogy stressz hatására, így versenyeken jobban előjön ez a betegség. (...) Úgy látszik, fel kell készülnöm rá, hogy téthelyzetben jelentkezik a gyengeség és a szédülés"

- tette hozzá a fiatal úszó.

"Tudtam, hogy Bogi képes az aranyra négyszáz gyorson is, és meg is lehetett volna a győzelem, ám tartalékolt. Védte magát, nem úgy akart Tokióba utazni, hogy a rosszulléte miatt negatív élmény maradjon benne az olimpia előtti versenyről" - nyilatkozta edzője, Virth Balázs.

Bogi betegség azt is befolyásolhatja majd, hogy milyen számokat vállal az olimpián - írja a Nemzeti Sport.