Noah születésekor az orvosok csak perceket adtak jósoltak a kisfiúnak, mivel úgy jött a világra, hogy az agyának mindössze két százaléka fejlődött ki. Mindemellett pedig nyitott gerinccel is született.

A szülőket arra kérték, hogy vetessék el a babájukat, hiszen se nekik, sem a bébinek nem lesz jó, ha így jön a világra. Michelle és Rob pedig már a koporsót is kiválasztotta a magzatnak, mikor meggondolták magukat és adtak egy esélyt kisfiúknak.

Noah azonban minden felülmúlt, amit az orvosok valaha jósoltak neki, ma ugyanis egy kilenc éves, mosolygós kisfiú, akinek hatalmas vágyai vannak az életben.

Bárhogyan is történhet ez, a szervezete megpróbálja helyrehozni a rendellenességet és elkezdte visszanöveszteni a sérült agyat.

Noah mostanra már önállóan eszik, tud beszélni, érti, amit mondanak neki, és már lábait is tudja mozgatni. Nemrég pedig a brit kisfiú egy ötórás műtéten is átesett, ugyanis nem csak mozgatni szeretné a lábait, hanem gólt is lőni velük egy igazi futballstadionban. Ehhez persze először az kell, hogy lábra tudjon állni, ezért az operáció során kiegyenesítették a lábait, amiket most lemezek tartanak, hogy jól forrjanak össze - írja a Wales Online.

"A műtét után nagyon fájt, de már jól vagyok, pedig a tűktől is nagyon félek" - mondta a kisfiú a műtét után.

A műtét után azonban még nagyon sok munka vár Noah-ra, mivel a csontjai igen gyengék, így el is törnének, ha most rájuk állna, ezért több hónapnyi fizikoterápia szükséges az izmai megerősítéséhez.