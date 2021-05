Kozma Simon tangótáncos szerint mindenki agyament, aki azt hiszi, hogy félvállról lehet venni a koronavírus-járványt. Ő a saját bőrén tapasztalta, hogy mire képes a Covid és nem kívánja senkinek.

Láttam bezsákolt elhunytakat és pelenkázni életerős férfiakat"

- mesélte a férfi a Ripost-nak. Szerencsére ő már túlvan a nehezén, de a májának és a veséjének még regenerálódnia kell.

A betegség nála is a klasszikus tünetekkel kezdődött nála: fejfájás, láz, fáradtság, ezt követte a bőrfelület teljes irritációja, érzékszervi torzulások, pszichés zavarok. Végül kétoldalú tüdőgyulladás lett a vége és kórház. A tangótáncosnak az segített a túlélésben, hogy tudta, feladatai vannak még a családjában, a munkahelyén és még sokat szeretne táncolni is. Rengeteg üzenetet kapott, sokan felajánlották neki a segítségüket. Felesége is mellette állt és gondoskodott két gyermekükről, amíg ő kórházban volt.

Simon nagyon haragszik a vírustagadókra és azokra az emberekre, akik nem veszik elég komolyan a vírushelyzetet.

Vannak önző és ostoba emberek, akik okosnak gondolják magukat. Hogy mer egy manikűrös virológiai szakkérdésekről posztolni?! Lehet, hogy könnyebb azt hinni, hogy a járványhelyzet eltúlzott és agyament összeesküvés-elméletekben hinni. Magamra is haragszom! Korábban nem mértem fel teljes mértékben, mekkora a baj, amíg át nem éltem."

- mondta a tangótáncos, aki mindenkit arra buzdít, hogy ne terjesszen ostobaságokat, inkább oltassa be magát.