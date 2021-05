Június 14-én lesz 94 éves Laci bácsi, aki évek óta küszködik a térdproblémájával. Próbálkozott már gyógyszerekkel, különböző módszerekkel, de ezek csak átmenetileg segítettek. A műtét lenne az egyetlen megoldás, de a színművész ebben a korban már nem vállalkozik ilyen komplikált operációra.

Itthon nincs semmi probléma, a közértig is elmegyek, ha kell, de ennél nagyobb út megtételére képtelen vagyok vele. A feleségem mindig a segítségemre van, mindenhova elkísér, ő a támaszom, belé szoktam kapaszkodni. Nem akarok bottal közlekedni, mert félek, hogy elhagyom magam"

- mesélte Laci bácsi a Borsnak.

A neves színművész az év elején kapta el a koronavírust, tüdőgyulladással került kórházba és tüdőembólia is kialakult nála. Szerencsére legyőzte a gyilkos kórt, bár nagyon megviselte, tizenkét kiló le is ment róla. Bár az izmai is eltűntek és nagyon legyengült, szerencsére egyre jobban érzi magát.