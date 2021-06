"A legmókásabb az volt, amikor a második infarktusomat kaptam, és meghaltam. De te azt nem tudod, hogy meghalsz, nem szólt senki. Utána tudtam meg, miután elolvastam a kórházi zárójelentést. Addig én nem tudtam" - mondta Joshi Bharatnak Lajsz András, a második infarktusáról.

A koktélkirály jókedve az intezíven is töretlen volt, ott is igyekezett mindenkit felvidítani. Azután még kétszer kapott infarktust, ráadásul egy agyvérzése is volt, de ezek sem szegték kedvét. "Olyan orvosaim voltak, akik engem jó útra tereltek" - mondta Lajsz András.