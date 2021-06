A rendszeres szaunázás hatékony fegyver a szív- és érrendszeri, légzőszervrendszeri megbetegedések ellen, valamint az immunrendszert is erősíti. Hatásos különféle neurokognitív betegségek – a krónikus bőrelváltozások, a reuma és a krónikus fejfájás – kezelésében is, valamint rendszeresen alkalmazzák alvászavarok kezelésére is.

A COV-Sars vírus, a covid-járvány okozója, a kutatások szerint 55-65 Celsius fokon 15-30 perc után elveszíti fertőzőképességét, szaunai környezetben egyszerűen képtelen terjedni. Azokban az északi országokban, ahol szinte minden otthonban van szaunahelyiség, a rokonok és a barátok a közösségi távolságtartás idején is rendszeresen találkozhattak. A vírusok legtöbbször a kiszáradt orrnyálkahártyán keresztül támadnak, a szauna párás, nedves közege pedig segít az orrnyálkahártya védekezőképességének fenntartásában. Ha rendszeresen, legalább havonta egyszer szaunázunk, akkor sokkal ellenállóbbak leszünk bármelyik vírussal szemben - írja a Travelo, ahol a szaunázás további előnyös hatásairól olvashatsz.