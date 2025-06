9 alkalom, amikor világsztárok alkották újra Diana hercegné ikonikus stílusát

Neked is megvan Diana bosszúruhája, vagy a sportos szettjei? Diana hercegnét a brit királyi család tagjaként árgus szemekkel figyelték, de főleg a magánélete került előtérbe, pedig időtlen stílusa miatt is érdemes volt rá figyelni, hiszen ruhaválasztásait a mai napig szívesen alkotják újra! A nemrégiben megrendezett Trooping the Colour brit ünnepnapon Katalin hercegné is egy olyan kosztümöt viselt, amely bár az ő stílusát követte, visszaidézte Diana egyik ikonikus öltözetét. Most nosztalgiázz velünk Diana stílusteremtő outfitjeivel, és a világsztárok újragondolt összeállításaival.

Diana hercegné, aki nemcsak anya, a brit királyi család tagja, de divatikon is volt!

Forrás: Getty Image

Diana hercegné a stílus királynője

Diana hercegné öröksége egyebek mellett az ikonikus divatérzékére is kiterjed, olyan kasszasiker filmekben és sorozatokban láthattuk újraéledni, mint A korona, Spencer és a Diana. Diana stílusa és emléke minden alkalommal visszatér, amikor egy A listás színész, modell, énekes egy ő rá utaló darabot visel.

Olyan nagy nevek inspirálódtak Diana stílusából, mint Kim Kardashian, Harry Styles, Angelina Jolie és Hailey Bieber. Diana képei mai nap trendingelnek TikTokon, Pinteresten és Instagrammon is, így nemcsak a nagy sztárok, de rengeteg hétköznapi ember is újraalkotja a hercegné különböző viseleteit! Ha te is csempésznél a gardróbodba egy kis „Diana hercegnét", ez a cikk tökéletes inspiráció lesz számodra! Diana hercegné ikonikus estélyi ruháit már kielemeztük, amiről ebben a cikkünkben olvashatsz bővebben.