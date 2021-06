Bódi Guszti fülproblémái három évvel ezelőtt kezdődtek egy nyaralás alkalmával. Eleinte szédülésre panaszkodott, majd, mikor hazaértek, elment egy alapos orvosi kivizsgálásra. Kiderült, hogy az egyensúlyért felelős, fülben lévő kristályok némelyike elszabadult. Folyamatos gyógytornára és életmódváltásra volt szüksége. Emellett pedig a rendszeres sportot is beiktatták a család életébe.

"A nyaralások alkalmával is reggel ötkor szoktunk kelni, legkésőbb hatkor már a futópadon vagyunk vagy valahol sétálunk. Margót csodálom ezért, és még ha nekem néha nehezemre is esik elindulni, ő húz magával. Volt, hogy a három hónapos thaiföldi nyaralás alatt 11 kilót fogytam úgy, hogy közben jókat ettünk. Ez is sokat hozzátesz az egészségünkhöz" - mesélte a Borsnak Guszti.

Guszti ma már jobban érzi magát, de még mindig gyógyszeres kezelés alatt áll.

"Egy hónapja egy időre abbahagytam, aztán mégis úgy döntöttem, nem kockáztatok, és újra visszaálltam rá" - magyarázta a mulatós király.