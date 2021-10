A testedzés hatására az izmok úgynevezett miokineket - a fehérjék egy fajtája - választanak ki a véráramba. Az ausztrál Edith Cowan Egyetem (ECU) tudósai kimutatták, hogy a miokinek gátolhatják a tumor növekedését, sőt, segíthetik a rákos sejtek elleni harcot is.



Klinikai vizsgálatuk során elhízott prosztatarákos betegek 12 héten át végeztek rendszeres testmozgást. A program előtt és után is vért vettek tőlük. A vérmintákat közvetlenül élő prosztatarákos sejtekre helyezték. A kutatást felügyelő Robert Newton professzor szerint az eredmények segítenek magyarázatot adni arra, miért fejlődik a rák lassabban a testmozgást végző páciensek szervezetében.

"A betegek rákellenes miokinjeinek koncentrációja nőtt a három hónap alatt. Amikor a program előtt és utána levett vérmintákat az élő daganatsejtekre helyeztük, azt láttuk, hogy az edzések utáni minta jelentősen gátolta a daganatsejtek növekedését. Ez nagyon lényeges, mert arra utal, hogy a rendszeres testedzés a szervezetben rákellenes környezetet teremt" - idézte a professzort a medicalxpress.com.

A Medicine and Science in Sports and Exercise című szaklapban ismertetett kutatás vezetője. Jin-Soo Kim azt mondta, hogy ugyan a miokinek küldhetnek a rákos sejteknek olyan szignált, hogy lassabban növekedjenek - vagy teljesen álljanak le -, de maguk nem képesek elpusztítani őket. A miokinek azonban a véráramban lévő immunsejtek számára jelezhetik, hogy aktívan harcoljanak a rák ellen.

Newton szerint a testedzés emellett kiegészíti a prosztatarák elleni más kezeléseket, köztük az úgynevezett androgéndeprivációs terápiát (ADT), amely hatásos és gyakran alkalmazzák, ám az izomtömeg jelentős csökkenéséhez és a zsírszövet növekedéséhez vezet. A kutatás minden résztvevője elhízott volt és ADT-t kapott: az edzésprogram alatt csökkent a zsírtömegük, de az izomtömegüket megtartották. Newton szerint a mechanizmus nemcsak a prosztatarák, hanem minden rákfajta esetében működik.



Az ECU folytatja a kutatást; lesz olyan vizsgálatuk, amelynek során hat hónapos edzésprogramot végeztetnek előrehaladott prosztatarákos betegekkel.