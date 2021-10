A tokiói olimpia 57 kilogrammos küzdelmeit egy vereséggel záró dzsúdós szerdán az M4 Sport Sporthíradójában elmondta, az ötkarikás játékok előtt három nappal lett rosszul.

"Egyszerű fejfájással kezdődött, amit a fogyasztásnak tudtam be, aztán a versenyem után

másfél hónapig küzdöttem kettős látással, féloldali arcbénulással, kaptam infúziót, és felkelni is alig bírtam.

De úgy érzem, hogy túl vagyok rajta, sok vizsgálaton voltam, konkrét dolog nem derült ki, csak találgatunk. Most már aktív életet tudok élni, és elkezdtem edzeni is" - mesélte a 31 éves versenyző, aki, mivel alig tudott enni, öt kilót fogyott az elmúlt hetekben - írja az MTI.

Ami a folytatást illeti, a BHSE világbajnoki bronzérmese közölte, idén már nem lép tatamira.

"A jövő áprilisi Európa-bajnokságot tűztem ki célul, ahol várhatóan egy súlycsoporttal feljebb, 63 kilóban indulok. Egy évet adok magamnak, hogy eldöntsem, belevágok-e a kétéves olimpiai kvalifikációba, vagy más irányba kezdek el nézelődni" - tette hozzá Karakas Hedvig.