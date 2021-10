Kétszer akkora az elhalálozási esély azoknál, akik egyszerre fertőződnek meg infuenzával és koronavírussal, írja a Sky News. Jenny Harries, a korábbi angol tisztifőorvos-helyettes hangsúlyozza, hogy most először fertőz egyszerre a két vírus, tehát kettős járványtól, azaz twindémiáról lehet beszélni.

A kettős járvány növeli a súlyos betegségek és a halál kockázatát is. A szakember szerint az emberek még mindig hajlamosak félvállról venni az influenzát, pedig évente nagyjából 11 ezer ember halálát okozza Angliában.

Az idei tél azért is lesz veszélyes, mert együtt lesz jelen a koronavírus és az influenzajárvány. Tavaly a lezárások és korlátozások miatt az influenzajárvány elmaradt, de idén úgy néz ki, hogy már nem fog.

Harries szerint a legmegfelelőbb védekezés a vírusokkal szemben, ha mindenki beoltatja magát nemcsak a koronavírus ellen, hanem az influenza ellen is, és nem feledkezik meg az elmúlt két évben begyakorolt higiéniai szokásokról sem.

Ugyanilyen fontos az is, hogy aki egy kicsit is rosszul érzi magát, továbbra is maradjon otthon.

Martin Marshall, a brit háziorvosok szakmai testületének elnöke aggodalmának adott hangot a twindémiával kapcsolatban. Szerinte, ha túl sok influenza-variáns kezd terjedni, az befolyásolhatja, csökkentheti az oltás hatékonyságát.