Sok nő panaszkodik arra, hogy noha teljesen egészséges életmódot folytat, és makkegészségesnek gondolja magát, több hónapos próbálkozás után sem jelenik meg az a várva várt 2 csík a terhességi teszten, amire sokan női mivoltuk kiteljesedésének zálogaként is tekintenek.

A nehezebb teherbeesés hátterében szervi elváltozás nélküli cikluszavar és az ezzel gyakran együtt járó PMS (premenstruális szindróma) is állhat. E kettő oka leggyakrabban a felborult hormonháztartás, ami befolyásolhatja a megtermékenyülést is.

A téma kapcsán meg kell említeni, hogy a női ciklus folyamatát hormonok összehangolt, többszintű működése szabályozza. A központi szabályozást az agyban termelődő, a petefészkek működését ösztönző hormonok biztosítják. Hatásukra a megtermékenyülést is segítő nemi hormonok - a tüszőhormon (ösztrogén) és a sárgatesthormon (progeszteron) - termelődnek.

A ciklus szabályozásában részt vevő hormonok közé tartozik még a prolaktin is, amit „anyasági hormonnak" is neveznek, hiszen legfontosabb feladata a szülés utáni tejelválasztás beindítása és fenntartása a szükséges ideig. Ha azonban egy nem várandós vagy nem szoptató nőnél a prolaktin hormon szintje valamilyen okból megemelkedik, az éppen az anyává válást, vagyis a teherbeesést akadályozhatja meg.

Vezess menstruációs naplót!

A sikeres fogantatás tehát nagyban függ a hormonok megfelelő működésétől, melyek érzékeny egyensúlyát sok minden kibillentheti, amire a cikluszavar és a PMS jellegzetes tünetei is utalhatnak.

Érdemes tehát „naplózni" a ciklusunk történéseit annak érdekében, hogy jobban megérthessük, követhessük testünk jelzéseit, és megítélhessük, hogy mi az, ami segít és mi az, ami súlyosbítja panaszainkat. A naplóban tehát nemcsak azt érdemes vezetni, hogy mikor jött meg, hanem azt is, hogy milyen volt a vérzés minősége, mennyisége, milyen tüneteket tapasztaltunk a havi vérzés alatt, a menstruáció előtt. Ez nem csupán a cikluszavar diagnózisának felállításában segíthet, hanem a fogantatás optimális idejének biztosabb megállapításában is.

A PMS-tünetek enyhítésére is felhasználhatjuk, ha a naplóba azt is feljegyezzük, hogy az egyes életmódbeli változtatások – például étrendváltoztatás, sport, stresszoldó technika – milyen hatással vannak a tüneteinkre. Ami kevésbé volt hasznos, vagy súlyosbította a tüneteket, azokon pedig változtathatunk, vagy elhagyhatjuk.

Ha sikerül ilyen módon harmóniába kerülnöd a testeddel, akár már 2-3 ciklus alatt csökkentheted a PMS tüneteit, amelyekről sokan tudjuk, mennyire kínzóak tudnak lenni. Csak hogy néhányat említsünk a teljesség igénye nélkül:

mellfeszülés

fejfájás (migrén)

alhasi görcsök

túlérzékenység

ingerlékenység

szorongás

gyengült koncentráció

alvászavarok

szexuális vágy változása

Ráadásul a PMS közvetetten megnehezítheti a megtermékenyülést is, hiszen a rendszeres stressz, az ingerlékenység, a szorongás, a rossz alvásminőség és egyéb pszichés tünetek kibillenthetnek minket a lelki egyensúlyunkból, pedig az is szükséges a fogantatáshoz.

A helyes életmód mellett vannak bizonyos gyógynövények - mint például a barátcserje -, amelyek segíthetnek csökkenteni a fenti tüneteket, vagyis hozzájárulnak ahhoz, hogy lelkileg és testileg is egyensúlyba kerüljünk. Így sokkal könnyebben rá tudunk hangolódni a szervezetünk működésére, ez pedig sok esetben már elegendő ahhoz, hogy helyre tudjuk billenteni a ciklusunkat.

Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a tartósan fennálló cikluszavar vagy PMS mögött egyéb egészségproblémák is állhatnak. Ezért mindenképpen ajánlott a szakorvosi kivizsgálás más egészségügyi kockázat, betegség kizárására a gyermekvállalás előtt, akár vannak zavaró tüneteink, akár nincsenek. A részletes, több cikluson át vezetett menstruációs napló pedig a nőgyógyász számára is nagy segítség lehet a diagnózis felállításához.