Balázs Klári most először beszélt arról, hogy januárban ő is elkapta a koronavírust. Szerencsére erősebb tünetei nem voltak.

"Eddig nem beszéltem erről, mert nem szeretek az egészségi állapotomról nyilatkozni, de most már elmondhatom, hogy januárban én is elkaptam a vírust. Nem voltak különösebben erős tünetem, folyamatosan fáradtnak éreztem magam, két héten át szinte mást sem csináltam, csak aludtam. Azt vettem mindössze észre, hogy rendkívül alacsony lett a pulzusom, 40-45 körüli, amit betudtam annak, hogy biztos túlhajtottam magam és kimerült vagyok. Szó szerint kialudtam magamból a vírust, amiről csak akkor szereztem tudomást, amikor hónapok múlva csináltak egy antigén tesztet. Akkor derült ki, hogy koronás voltam. Gyuri miatt nagyon megijedtem, amikor megtudtam... Számomra mindennél fontosabb az ő egészsége. Ha tudtam volna, hogy beteg vagyok, elköltöztem volna otthonról, nehogy baja legyen neki is. Na, de ez már múlt. nekünk szerencsénk volt, megúsztuk" - mondta a Borsnak Balázs Klári.