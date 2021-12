Magyarország lakosságának nagy részénél tapasztalható lábelváltozás. Ha ez megtörtént, akkor érdemes cipőbetétet alkalmaznunk, amelyet minden esetben kemény kérgű lábbelibe kell helyezni. Fontos, hogy a cipő sarokmagassága 2-3 cm legyen.

A cukorbetegeknek nagyon oda kell figyelniük a lábápolásra, ezen kívül még a megfelelő ortopéd cipő kiválasztására is, mivel neuropátiás láb esetén akár még amputációra is sor kerülhet Az ortopéd cipő erre nyújt megoldást, így az amputációkat is meg tudjuk előzni.

