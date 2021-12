A magyar lakosságnak általában a 15-20 százaléka fertőződik meg influenzavírussal. Tavaly ez az arány gyakorlatilag nulla volt, idén azonban az előrejelzések szerint 30-40 százakra is ugorhat - hívta fel a figyelmet Ócsai Lajos, az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Járványügyi Főosztályának nyugalmazott vezetője.

A szakember szerint azonban az idei év más, mivel van utasforgalom és a védőintézkedések is hézagosabbak, így a vírus H3N2 törzse már Horvátországban, Hollandiában, Oroszországban, Skóciában, Írországban és Svédországban is megjelent, így biztosra vehető, hogy hazánkat sem fogja elkerülni - írja a Magyar Nemzet.

A szakértő hangsúlyozta: mivel a fertőzésveszély nagyjából kétszerese a szokásosnak, különösen fontos az influenza elleni védőoltás felvétele.

Ócsai Lajos arra is kitért, hogy a koronavírus és az influenza is súlyosabbá teheti a már meglévő alapbetegségeket, ráadásul utóbbinak is rengeteg poszt-tünete van.

A stroke esélye a hatszorosára, az infarktus és más szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának esélye pedig az öt-tízszeresére nő influenza után – magyarázta a szakember.