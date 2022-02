A női intim területek, így a hüvely bakteriális és gombás fertőzése nemcsak nagyon kellemetlen, hanem akár szövődményekkel is járhat. Fokozottan igaz ez a várandósokra, ezért az ő esetükben különös figyelmet kell fordítani a megelőzésre. Léteznek olyan kórokozók, amelyek az anyát megfertőzve a magzatot is megbetegítik, ennek pedig olyan súlyos következményei lehetnek, mint a vetélés, koraszülés, illetve akár fejlődési rendellenességek is kialakulhatnak.

A várandósság alatt a kismama testében rengeteg változás megy végbe, ami az immunrendszerét is érinti. Előfordulhat, hogy a fertőzésekre másképpen reagál, mint a terhesség előtt, és nem biztos, hogy ugyanolyan könnyen fog megküzdeni a betegségekkel, mint addig. Ezért is fontos, hogy a terhesség ideje alatt körültekintőbbek legyünk az élet minden területén. Az intim fertőzések kialakulásához a nem megfelelő fehérnemű is hozzájárulhat. De milyen fehérneműt válasszon egy kismama?

A kismamák mindig jól szellőző, pamutból készült fehérneműt viseljenek. A műszálas anyagokba könnyen beleizzad az altest, a nyirkos közeg pedig kedvez a gombás megbetegedések kialakulásának. Az alsónemű fazonja sem mindegy: a szuperszexinek vélt, nagyon népszerű tangabugyik a kialakításuknak köszönhetően sokkal könnyebben okoznak fertőzést, mint a Bridget Jones-fazonok. A tanga esetében a fenékbe vágó vékony textil ugyanis a gáttájékon ide-oda csúszkálva "utaztatja" a baktériumokat. Ilyen fehérneműt tehát csak nagyon ritkán, „különleges" alkalmakkor és rövid ideig érdemes viselni – a terhesség idejére és a szülés utáni hónapokra pedig a legjobb teljesen félretenni.

A pocak növekedése miatt is szerencsésebb a kényelmes, praktikus darabokat előnyben részesítenünk. Az ideális kismama-fehérnemű tehermentesíti a testet. A megnehezedett mellekre például masszívabb melltartóra lesz szükség, és a has növekedése miatt alsóneműből is olyat érdemes választani, ami segíti a kötőszöveteket a teher megtartásában. Léteznek hastartós bugyik, amelyeknek az eleje a has mellkasi széléig ér – az intim területekkel érintkező része tiszta pamutból készül, a hasrész pedig megerősített, rugalmas anyagból, ami nagyon jól tart. Olyan kismama-bugyi is kapható, aminek a derékvonalát ívesre tervezték, a has alá ér, és nem gumiból, hanem erős, szélesebb, rugalmas anyagból képezték ki, ami nem nyomja a pocak alját. A kismamabugyik fenékrésze jellemzően szélesebb, és már igazán csinos, csipkével díszített darabokat is találhatunk, amiben ugyanolyan szexinek érezheti magát a várandós nő, akárcsak a terhessége előtt.

A cikk megjelenését a Phytotec Hungária támogatta.