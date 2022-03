Rossz anyák - 2016

Anyának lenni a világon az egyik legszebb feladat, de olykor nehéz is tud lenni - még azok számára is, akiknek szinte tökéletes az életük. Amy (Mila Kunis) is egy ilyen szupermami, akinek férje, két csodás gyermeke és egy menő állása van, mégis egy nap úgy ébred fel, hogy elege van mindenből. Besokall a rengeteg feladattól és a többi embertől, ezért két barátnővel (Kathryn Hahn és Kristen Bell) karöltve lelépnek egy kicsit a saját életükből. Hajnalig tartó dumálások, csupa hizlaló étel és alkohol társaságában múlatják az időt, akárcsak gimis korukban. De persze akadnak szülőtársak, akik nem nézik jó szemmel a viselkedésüket, és ennek hangot is adnak...

Életrevalók - 2011

Philippe, a végtelenül gazdag arisztokrata egy baleset következtében lebénul, és egész hátralévő életére kerekesszékbe kényszerül. Fogad maga mellé egy gondozót, Driss-t, aki a külvárosi gettóban nőtt fel, és éppen akkor szabadul a börtönből. E két teljesen ellentétes karakter megismerkedésének igaz története tárul a nézők elé. A film gyszerre drámai, vicces és tanulságos, garantáltan nem maradsz könnyek nélkül, és biztos, hogy a film végére különleges melegséget fogsz érezni a szívedben.

A csókfülke 1-2-3.

A csókfülke első része 2018-ban debütált, és pillanatok alatt a nézettségi listák élére került. Ennek fő oka, hogy mindenféle sallangtól mentesen mutatta be a tinédzserkori szexualitás kérdéseit és konfliktusait, így a nézők hamar közel kerültek a történethez és a szereplőkhöz. Sőt, a film szereplői szintén közel kerültek egymáshoz, amit mi sem bizonyít jobban, minthogy az Elle-t és Noah-t alakító Joey és Jacob a való életben is összejöttek - habár kapcsolatuk másfél év után véget ért.

Az első rész nem éppen vidáman végződik, és sokan talán nem is számítottak rá, hogy lesz folytatás, ám a 2020-ban elkészült második rész már szélesebb nézői körben is sikereket ért el. A szerelmi történetbe újabb szereplők érkeztek, Taylor Zakhar Perez és Maisie Richardson-Sellers, akik teljesen felforgatják az amúgy sem egyszerű tinédzserkori szerelmi életet. A harmadik rész pedig megválaszolja az évek óta fennálló nagy kérdést: vajon Elle a Harvardon köt ki a szerelme, Noah oldalán, vagy Lee-vel közösen a Berkeley-re megy?

