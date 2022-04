A tüsszentés a szervezetünk természetes reflexe, amelynek célja a légutak tisztítása. Az orrnyálkahártya irritációjával indul a folyamat, amelyben több izmunk is részt vesz, hogy végül megszabaduljunk a különböző szennyeződésektől és kellemetlenséget okozó anyagoktól. Nátha, allergia és sok egyéb tényező is okozhatja a tüsszentést, amit nagyon veszélyes visszatartani!

"Egészségedre!" – mondjuk annak, aki tüsszent a közelünkben, és nem véletlenül élünk éppen ezzel a szófordulattal. A tüsszentés reflexe ugyanis a légutak védelmében lép fel: hatására por, pollenek és egyéb szennyező anyagok távoznak nagy sebességgel az orrunkból.

A folyamatot az orrnyálkahártya irritációja indítja el: innen indul üzenet az agyunkba arról, hogy ideje kitisztítani a légutakat. Ezután összehúzódnak a torok és a mellkas izmai, a szemünk pedig becsukódik, majd kitör az elsöprő erejű tüsszentés, ami a 100 km/h-s sebességet is meghaladhatja. Ezalatt a mindössze néhány másodperc alatt rengeteg kórokozó távozik a testünkből, ezért is fontos, hogy mindig zsebkendőbe tüsszentsünk.

Hiába védekező mechanizmus, a folyamatos tüsszögés sok kellemetlenséggel is járhat. Ezt kiválthatja allergia is, ugyanis a köhögés, a vörös szemek, a kaparó torok mellett a szűnni nem akaró tüsszögés szintén lehet a túlérzékenység jele. Ilyenkor a testünk az egyébként ártalmatlan anyagokat is fenyegetésként azonosítja, és folyamatosan próbál "megszabadulni", megtisztulni tőlük. Ha sorozatos tüsszentéstől szenvedünk, amihez orrdugulás, szem-, orr- vagy torokviszketés is társul, akkor okkal gyanakodhatunk arra, hogy allergia áll a tünetek hátterében, ám ennek megállapítása és megfelelő kezelése érdekében mindenképpen orvoshoz kell fordulnunk.

Ha a tüsszögés mellett rossz a közérzetünk is, fáj a fejünk vagy a torkunk, akkor valószínűleg nem allergia lehet a kiváltó ok, hanem nátha.

A két leggyakoribb provokáló tényező mellett azonban még számos tényező kiválthat tüsszögést. Sokan akkor is tüsszentenek, ha erős fénybe néznek – erre a jelenségre a genetika lehet a magyarázat: ilyenkor a fény nemcsak a látóidegeket ingerli, hanem azokat a reflexeket is, amelyek a tüsszentésért felelősek. De az erős fűszerek és illatok is ingerelhetik annyira az orr nyálkahártyáját, hogy tüsszenteni kényszerüljünk, továbbá a penész vagy a levegő magas portartalma miatt is bekövetkezhet a tüsszögés.

Soha ne tartsuk vissza

Habár a tüsszentés természetes reflex, vannak helyzetek, amikor kellemetlenséget okoz, ezért szívesebben elfojtanánk. Holott ez semmiképp nem ajánlott, egyrészt azért, mert akadályozzuk a szervezetünk természetes tisztulását, másrészt pedig egyéb problémákat is okozhatunk magunknak azzal, ha mondjuk a száj vagy az orr befogásával próbáljuk elejét venni a hangos tüsszentésnek. A levegő ilyenkor igen nagy sebességgel távozik, és ha elzárjuk az utat, azzal a fül irányába tereljük, ami a dobhártya megsérülésével, kilyukadásával járhat, ez pedig szédülést vagy akár hallásvesztést is okozhat. A megakadályozott tüsszentés elszakíthatja a hajszálereket a szemben, ami a szem bevérzését okozhatja. Súlyos esetben a hatalmas, befelé ható erő még agyvérzést is okozhat, de a légcső egy részére ugyancsak nagyon nagy nyomást gyakorol. A tüsszentést tehát soha ne tartsuk vissza, és ne is akadályozzuk, hogy a levegő a szájon és az orron át távozzon!

A cikk megjelenését a Phytotec Hungária támogatta.

