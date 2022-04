"Hiszek benne, hogy időnként muszáj méregteleníteni, mert szebb lesz a bőr, meg egyszerűen könnyebben létezünk utána. De ebben is mindig körültekintően kell eljárni, mert én is csináltam már butaságot. Egy léböjtkúra kellős közepén elmentem lovagolni, leestem a lóról, és kórház lett a vége" - mesélte a népszerű műsorvezető a Best magazinnak.

Jakupcsek Gabriella azt mondja, nem fél az öregedéstől, 59 évesen is elégedett magával. Nem szeretne azonban öregkorára méltatlan helyzetbe kerülni, kiszolgáltatottá válni, ez a legnagyobb félelme.