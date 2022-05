A majomhimlő nagyon ritka vírusfertőzés, amely nagyon nehezen terjed emberek között, az elmúlt időben azonban egyre több fertőzöttet regisztráltak szerte a világban, köztük több európai országban, például az Egyesült Királyságban, Portugáliában, sőt, most már Németországban is, ami a szakemberek figyelmét is egyre jobban felkeltette.

Németországban a közegészségügyért felelős Robert Koch Intézet már egy figyelmeztetést is kiadott a betegség terjedése miatt.

Elsősorban az orvosokat figyelmeztették arra, hogy bizonyos, bőrelváltozással járó megbetegedések mögött akár a majomhimlő is állhat.

A vírus hamarosan akár hazánkban is megjelenhet, így fontos tisztában lenni a tüneteivel, illetve érdemes tudni azt is, hogyan terjed az emberek között - írja a Blikk.

A betegség lappangási ideje körülbelül 7-14 nap. A kezdeti tünetek jellemzően influenzaszerűek: például láz, hidegrázás, kimerültség, fejfájás és izomgyengeség, ezek után következik be a nyirokcsomók duzzanata, ami általában azt jelzi, hogy a szervezet felvette a küzdelmet a fertőzés ellen.

"A majomhimlő-fertőzést a már széles körben elterjedt himlővírusoktól a duzzadt nyirokcsomók kialakulása különbözteti meg"

– közölte a fertőzés megelőzésével és kezelésével foglalkozó szervezet (CDC).

Ezt követően a más himlővírusokra is jellemző kiütés következik be az arcon és a testen, beleértve a száj belsejét, valamint a kézfejet és a talpat is. A fájdalmas duzzanatok folyadékkal telnek meg, és gyakran a bőr gyulladása miatt vörös körök veszik körül. A CDC szerint ugyanakkor a kiütések két-három hét alatt megszűnnek.

"A kezelés általában tüneti, mivel nem állnak rendelkezésre specifikus gyógyszerek a vírus ellen. Van azonban egy vakcina, amellyel megelőzhető a betegségek kialakulása" – közölte Jimmy Whitworth, a London School of Hygiene & Tropical Medicine nemzetközi közegészségügyi professzora.

A szakértők szerint a majomhimlő vírus terjedéséhez nagyon szoros kapcsolatra van szükség egy már megfertőződött emberrel.

"A fertőzés a sérült bőrön vagy a nyálkahártyán keresztül cseppfertőzéssel juthat be az ember szervezetébe"– mondta Neil Mabbott, a skóciai Edinburgh-i Egyetem állatorvosi egyetemének immunpatológiai tanszékvezetője.