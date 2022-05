Európában is megjelent a majomhimlő , amiről mi egyelőre nem sokat tudunk. Rusvai Miklós tiszta vizet öntött a pohárba, és elmondta, mi is pontosan ez a vírus.

„Majomhimlő eddig is volt, van és lesz is" – mondta el Rusvai Miklós virológus a Ripostnak.

„Az egyenlítő alatti Afrikában folyamatosan jelen van a majomhimlő, állandóan okoz fertőzést, de fontos kiemelni, hogy elsősorban a majmok között. Ez az emberre is át tud terjedni a majomról, Afrikában viszonylag gyakori eset. Érdekes módon ez a fertőzés most felütötte a fejét Európában is, amire eddig nem volt példa. Összesen 36 esetet azonosítottak az öreg kontinensen, Portugáliában 20-at, Angliában és Spanyolországban 8-8-at. Először egy Nigériából hazajött betegen figyelték meg a majomhimlőt, majd egy háromtagú családon, amelynek bizonyított, hogy nem volt kapcsolata a másik esettel. Ennek ellenére most még kutatják, volt-e valamilyen afrikai kontaktusuk. Sajnos a majmokon kívül más állatok is fogékonyak, például egyes rágcsálók. Amerikába is fertőzött, kedvtelésből tartott rágcsálókkal vitték át a vírust 2003-ban, és így keletkezett egy közel 40 embert megbetegítő helyi járvány" - nyilatkozta a szakember.

Hozzátette, a fertőzés legtöbbször enyhe formában jelentkezik egy bárányhimlőszerű kiütéssel, és körülbelül 2-3 hét alatt lezajlik. Súlyosabb formában lázat, izomfájdalmat okozhat. Leginkább testi kontaktus útján terjed, de belégzés útján is elkapható.