A vas szervezetünk működésének számos területén játszik jelentős szerepet. A vörösvértestek fontos alkotóeleme, vas nélkül az oxigén nem jut el a sejtekhez. Több enzim összetevőjeként az energiatermelő folyamatokhoz is nélkülözhetetlen. Ahhoz, hogy jól érezzük magunkat, és egészségesek legyünk, szükségünk van vasra, ezért jó, ha a következő dolgokkal tisztában vagyunk!

Csak a nők lehetnek vashiányosak – HAMIS

A vashiány gyakoribb a nők esetében, de érinti a férfiakat és a gyerekeket is. A vashiányos vérszegénység veszélyes lehet a férfiakra is, mivel ők sokkal ritkábban fordulnak orvoshoz, ha egészségi problémájuk akad. Borotválkozással, körömvágással, izzadással, vizelettel és széklettel is ürül vas a szervezetükből, és a vegetáriánusok – nők, férfiak egyaránt – a táplálékkal kevesebb vashoz jutnak, mint a húsevők. Azoknak, akik rendszeresen edzenek, esetleg élsportolók, kiemelten kell figyelniük az elegendő vas bevitelére mindkét nemben.

Multivitaminokkal kiegészíthető a vasbevitel – HAMIS

A hangsúly a 'kiegészíthető' szón van, hiszen a nem egészen kiegyensúlyozott táplálkozást kiegészíthetjük vasat is tartalmazó multivitaminok szedésével. Ha azonban már kialakult a vashiányos állapot, ezek az alacsony vastartalmú készítmények a hiányállapot kezelésére már nem megfelelők. Kevesen tudják, de a multivitaminokban több olyan összetevő is előfordulhat, amely gátolja a vas felszívódását. Nem biztos tehát, hogy az a kevés vasmennyiség, amit egy multivitamin az étrend-kiegészítőkre vonatkozó szabályozások értelmében tartalmazhat, megfelelően hasznosulni tud a szervezetben.

A gyerekek kinövik a vashiányt – HAMIS

A gyerekeknek és a serdülőknek sokkal több vasra van szükségük, mint a felnőtteknek. Az intenzív fizikai növekedéssel, a hormonális változásokkal, a menstruációval megnő a szervezet vasigénye. Nagyon fontos, hogy gondoskodjunk az utánpótlásról, különben fejlődésbeli elmaradások is kialakulhatnak.

Egészséges étkezéssel nem alakul ki vashiány – RÉSZBEN IGAZ

Ha helyesen és kiegyensúlyozottan táplálkozunk, ügyelünk arra, hogy vastartalmú ételeket is magunkhoz vegyünk, akkor az egyébként egészséges szervezetben nem alakul ki hiányállapot. Viszont vannak olyan élethelyzetek, amikor fokozott vasbevitelre van szükség. Ilyen a terhesség, a szoptatás vagy a serdülőkor időszaka. Egyes betegségek, így például gluténérzékenység esetén pedig nem tud hasznosulni, felszívódni a vas.

Fontos a vaspótlás, de a túlzott bevitellel is vigyázni kell, ugyanis csökkenti a kalcium, a cink és a réz felszívódását, és elősegíti a baktériumok elszaporodását, növelheti a fertőzések kialakulásának veszélyét.

Aki szed vasat, nem lesz vashiányos – NEM BIZTOS

A vaspótlásnak is vannak szabályai, nem mindegy, hogyan vesszük be a legtöbb vaskészítményt. Kevés kivételtől eltekintve általában nem ajánlott étkezéssel együtt szedni ezeket, mert egyes ételek, ételkomponensek megakadályozhatják a vas felszívódását, bár éppen ezért a vaspótlás során előforduló mellékhatások enyhébbek lesznek.

Mint már említettük, vannak olyan nyomelemek, amelyek gátolják a vas felszívódását. Ha ezeket is szedjük, akkor hiába viszünk be vasat, az nem fog hasznosulni. Ha valaki ilyen vitaminokat vagy gyógyszereket szed, akkor a vas bevitele és a gyógyszerszedés között el kell telnie legalább két órának. A vas felszívódását gátolja a magnézium, a savcsökkentő gyógyszerek, az antibiotikumok és bizonyos hormonkészítmények is. A vas felszívódását nehezítik a teljes kiőrlésű lisztből készült ételek, a kávé, a tea, a tejtermékek fogyasztása. A C-vitamin és a béta-karotin azonban segíti a vas felszívódását.

