Azt írták, hogy az influenzaszezon kezdete itthon általában október végére, november elejére tehető, de már most érezhetően többen jelentkeznek a háziorvosoknál, különböző vírusok által okozott, influenzaszerű tünetekkel. Jelezték, hogy bizonyos tanulmányok szerint a gyermekek szervezete hosszabb ideig üríti az influenzavírust, mint a felnőtteké, akár tíz napon túl is fertőzhetnek, sőt a kisgyermekek már több nappal a betegség tüneteinek megjelenése előtt is terjeszthetik a vírust.

Az influenza leggyakrabban észlelt tünetei közé tartozik a magas láz, a hidegrázás, a köhögés, a torokfájás, az izomfájdalom, a fejfájás, a fáradékonyság. A légúti tünetek mellett néha gyomor- és bélrendszeri panaszok is előfordulhatnak, például hasmenés, hányinger, hányás. A betegség lappangási ideje általában 1-7 nap.





Fontosnak tartották kiemelni, hogy bár az influenza az esetek döntő többségében a krónikus betegségben szenvedő idősek (közülük is kiemelten az asztmások, a túlsúlyosak és a cukorbetegek), a várandós nők és a 65 év felettiek körében okozhat súlyos szövődményeket, a gyermekek is a magas kockázatú csoportba tartoznak.

Gyermekkorban a heveny középfülgyulladás az influenza leggyakoribb szövődménye, ez a felelős a megbetegedett gyermekek számára felírt antibiotikum-kezelések mintegy 80 százalékáért.

Hangsúlyozták: az orvosok szerint a betegség elleni védekezés legjobb módja továbbra is a védőoltás, és mivel a vírus megjelenése október végén, november elején várható, a védettség kialakulásához szükséges oltóanyagot legalább két héttel korábban, tehát október közepén javasolt beadatni a gyermekek számára. Hozzátették, hogy a gyerekek számára tavaly óta Magyarországon is elérhető a tű nélküli, szuszpenziós orrspray influenza elleni vakcina, amelynek beadása semmilyen kellemetlenséggel nem jár.