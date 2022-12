A 77 éves énekes részletesen elmondta a sajtónak, mi történt az ominózus mérkőzésen.

A fiam elkékült és az eszméletét is elvesztette. Mindannyian nagyon megrémültünk. Végül kiderült, hogy nem a szíve okozta a panaszokat, hanem pánikrohama volt. Egy csapattársa is elesett és beverte a fejét, ő még mindig kórházban van – idézte fel a megrázó pillanatokat a zenész, aki kifejezetten embert próbáló időszakon megy keresztül, ugyanis a fia balesetét megelőzően nemrég két testvérét is elvesztette – írja a Daily Mail.