Hajdú Péter december 24-én még egy tündéri karácsonyi fotóval örvendeztette meg rajongóit, vasárnap reggel viszont rossz hírrel jelentkezett közösségi oldalán, ugyanis pozitív lett a koronavírus tesztje.

Kényszerpihenő. Karácsonyi program: YouTube és Netflix – írta az Instagramon megosztott sztoriban Hajdú.

A műsorvezető nem először küzd koronavírussal, korábban ugyanis családjával együtt már átesett a betegségen. A jelek Hajdú most is kellemetlen tünetekket produkál, és az az orrfolyás mellett lázzal is küzd.