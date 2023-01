Dopeman húga, Fruzsi január 1-jén ebéd közben félrenyelt, mivel édesanyja nem tudta felszabadítani a légutakat, kórházba került. Ott kiderült, hogy a probléma ennél összetettebb.

"Hétfőn bevittük az Amerikai úti kórházba, és az első prognózis szerint a hátulsó agykamrája ki van tágulva, és talán ez a tágulat nyomhatja azt a központot, ami a nyelésért is felelős. Amikor azonban hazahoztuk, itthon kapott egy hatalmas epilepsziás rohamot is, úgyhogy visszamentünk vele a kórházba..." - mondta Dopeman a Borsnak. Hozzátette, testvére már otthon van.

"Itthon mindig jól van, hisz mindig körülvesszük, társasági életet él, imádom! Ugyanakkor nem titok, hogy már az orvosok sem jósolgatnak: addig él, ameddig ő akar. Bármelyik percben eljöhet számára az utolsó pillanat, de egyelőre egyensúlyban tarjuk az állapotát. Fruzsi a legnagyobb tanítóm, rengeteg az életenergia benne, mi pedig minden pillanatnak örülünk, míg itt van köztünk."

"Fruzsikám egy kisbaba szintjén megakadt, nem tud magáról gondoskodni, arra ott van az én emberfeletti képességekkel megáldott anyám, aki ösztönösen old meg mindent maga körül. Fruzsihoz is rengeteg türelme van, elképesztő asszony! Anyám a kovász a családunkban, teremtő, ösztönös erő" - mondta még a rapper, aki azt is elárulta, már nem haragszik senkire. Fruzsi születésekor bizonyítottan orvosi műhiba történt.

"Nézd, nem haragszom én már senkire! Minek is tenném? Az orvosok is csak emberek, hibázhatnak. Hibáztak is. Megnyertük a pert, édesanyám volt az első itthon, aki pert nyert egy kórház ellen. Néha, még benne látom, hogy fél, mit hoz a jövő Fruzsival kapcsolatban, hiszen ezzel kell együtt élnie minden nap, de én már rég megbékéltem a helyzettel. Már nem mérgezem magam tovább azzal, hogy mérgelődök. Nem véletlenül hívják így... A lényeg, hogy tanuljunk ebből: vigyázzunk magunkra, a szeretteinkre, amíg tudunk" - mondta.