A hüvelyszárazság nagyon sok nőnél jelentkezhet, és nem csupán azért, mert a változókorba lépett. Többféle, olykor meglepő oka is lehet a kialakulásának – habár elsőre csak apróbb kellemetlenségnek tűnhet, komoly hatással lehet egyebek között a szexuális életre is. Mit tehetünk, ha hüvelyszárazsággal küzdünk?

A hüvelyszárazság kortól függetlenül kialakulhat a nőknél. A leggyakoribb, de korántsem az egyetlen oka a menopauza. A hüvelyszárazságot semmiképp nem szabad félvállról venni, ugyanis komoly szövődményekhez is vezethet. Normális esetben a hüvely falát vékony, átlátszó folyadékréteg síkosítja, amelynek termelődéséért az ösztrogén nevű hormon felel. Szintjének csökkenése hüvelyszárazsággal jár, emiatt sérülékenyebb és a fertőzésekre hajlamosabb lesz ez az intim terület. Azoknál a nőknél, akik hüvelyszárazsággal küzdenek, meglehetősen gyakori a húgyúti fertőzések kialakulása, a vizeletürítés közben tapasztalható égő, viszkető érzés, és a szex is fájdalmas lehet. A hosszabb ideje fennálló hüvelyszárazság tehát sok kellemetlenséggel jár, kialakulásáért felelős lehet a stressz, a hormonális fogamzásgátlók szedése, a diéta vagy az evészavarok, megjelenhet terhesség és szoptatás alatt, de a daganatellenes kezelések (kemo-, vagy sugárterápia) mellékhatásaként is jelentkezhet.

Mit tehetünk a hüvelyszárazság ellen, mi az, ami működik, és mi nem?

1. A síkosító csak tüneti kezelés

Tévedés azt hinni, hogy a síkosító használata megoldás lehet a hüvelyszárazságra: az csak az együttléteket megkönnyítő, pillanatnyi segítséget nyújt. Ha a tünetek jelentkeznek, mindenképpen fel kell tárni a kiváltó okokat, és a hüvely állapotát helyreállító gyógymódot alkalmazni.

2. Hormonmentes hüvelyi készítményekkel is enyhíthetők a panaszok

A legtöbb esetben az orvos hormonokkal kezeli a hüvelyszárazságot is, azonban ez nem mindig lehetséges. Vannak olyan helyzetek, amikor a hormontartalmú készítmények alkalmazása kifejezetten ellenjavallt, például szülés után, ilyenkor érdemes a hormonmentes hüvelyi készítményeket, kúpokat használni. Ezek a változó összetételű, például gyógynövényeket, tejsavat, hialuronsavat tartalmazó patikaszerek ápolják a kiszáradt hüvelyhámot, és hozzájárulnak a sérült szövetek gyorsabb regenerálódásához. A síkosítókkal ellentétben nem alkalomszerűen, hanem kúraszerűen kell használni őket.

3. Intimlézer-kezelés

Bár az áruk sajnos elég magas, az intimlézeres kezelések több nőgyógyászati probléma esetén is segíthetnek, ilyen a hüvelyszárazság és az inkontinencia is. A kezelés hatására a száraz hüvelyfal visszanyeri rugalmasságát és nedvességét, ezáltal megszűnnek a panaszok. A kezelést 2-3 alkalommal kell megismételni.