Szűz

Ez a csillagjegy, mivel rendkívül éles eszű és analitikus gondolkodású, az egészségét tekintve is pillanatokon belül elemez, agyal és mindent túlgondol. Idegrendszere is érzékenyebb a legtöbb embernél, sokszor olyan tüneteket is érezni vél, amelyeket más szinte meg sem érez, vagy ha mégis, akkor legyint egyet. Ha úgy érzi, magasabbra szökött a pulzusa, rögtön szívinfarktust vagy agyvérzést vizionál, ha a hasát fájlalja, azonnal végzetes emésztőszervi betegségre gondol. Ők azok, akik többnyire orvoshoz fordulnak a problémáikkal - nem is egyhez -, és ha ez nem lenne elég, hosszú listába rendezik a tüneteiket és gyakran már a "diagnózist" is közlik az orvossal, aki természetesen a falnak megy ettől. Szorgosan gyűjtik az orvosi leleteiket, és ha kell, nem restellik magukkal vinni az egész paksamétát egy következő kivizsgálásra. Gyakran szembesülnek azzal, hogy az orvos, miután nem talál elváltozást a testükben, pszichológushoz vagy pszichoterápiára irányítja őket, amin persze rettenetesen megsértődnek, mondván, ők nem bolondok.

Bak

A perfekcionista Bak csakis úgy érzi jól magát, ha a testében is a minden a legnagyobb rendben történik. Ha valamiért felborul az életritmusa, álmatlansággal, emésztőszervi zavarokkal reagál, ám ő ezt általában mindig komoly betegségnek véli. Bármennyire is tart attól, hogy kiderül valami, mindig orvoshoz fordul, és tekintélytisztelőként ő el is hiszi, amit mondanak neki. Így a Bak egy fokkal egyszerűbb eset a Szűznél, egy alapos kivizsgálás megnyugtatja, egészen a következő tünet jelentekezéséig, ami többnyire nem várat sokat magára.

Halak

A Halak az állatöv legszenzitívebb jegye, olyan, mint ha tényleg hatodik érzéke lenne. Ez akár jó dolgokat is behozhat az életébe, nem így az egészségéről való gondolkodásába. A Szűzzel és a Bakkal ellentétben ő csak érzi, hogy valami nagyon nem stimmel vele, de szerteágazó gondolatai, elvarázsolt világa sokszor nem teszi lehetővé, hogy pontosan megfogalmazza azt, hogy mit érez. Először itt fáj neki, majd ott, nem is tudja pontosan körülírni, és mivel szétszórt, neki többnyire a korábbi leletei sincsenek meg. Orvos legyen a talpán, aki kideríti, mi a baj vele. A Halak egyébként előszeretettel választ alternatív orvoslási módszereket: úgy érzi, ott jobban megértik az érzékeny lelkét és jobban figyelnek a panaszaira.