Napjainkban talán nincs is olyan ember, akit ne érne szinte folyamatosan stressz. Van, akinek jól kialakult rutinja van arra, hogy oldja a feszültséget, másoknak nehezebb elcsendesíteniük a gondolataikat. Mindez még igazabb tavasszal, amikor a szervezet vitaminraktárai kiürülnek, és még védtelenebbek vagyunk a stresszel szemben. Néhány tipp, hogy könnyebben áthidald a nehéz élethelyzeteket.

Vitaminokkal a tavaszi fáradtság ellen

A tavaszi fáradtság nem városi legenda, hanem egyenes következménye a télen kiürült vitaminraktáraknak. Azt azonban tudnod kell, hogy ez nem betegség, hanem hiányállapot. Többnyire akkor jelentkezik, ha a szervezetünk felélte az előző nyáron felhalmozott energiakészletét, illetve vitamin- és ásványianyag-tartalékát. A hidegebb hónapokban kevesebb vitamindús, több zsírban gazdag és kalóriadús ételt fogyasztunk. Bár a tavaszi fáradtság megelőzésére nincs pontos recept, egy biztos: magas vitamintartalmú gyümölcs- és zöldségfélékkel, esetleg vitaminkészítményekkel és rendszeres mozgással sokat segíthetünk a szervezetünknek, hogy újra optimálisan működhessen.

Ok vagy következmény? Alvásproblémák és a stressz

Nem konkrét betegség, inkább csak tünet a krónikus alvászavar. Főként azoknál jelentkezik, akik képtelenek a problémáikat a munkahelyükön hagyni, vagy magánéleti konfliktusaik miatt rágják magukat folyamatosan. Az állandó, egész napos feszült állapot végül odáig vezethet, hogy még olyankor is folyamatosan „jár az agyunk" és akkor sem vagyunk képesek elengedni magunkat, amikor este az ágyban már lenne rá lehetőségünk. Ha nem alusszuk ki magunkat, az viszont már konkrét megbetegedésekhez vezethet, ugyanis minden szervünknek szüksége van a pihenésre.

Összegezve: ha felismertük, hogy túlságosan feszültek vagyunk, túl sok a stressz az életünkben, mindenképpen keressünk olyan tevékenységet, elfoglaltságot magunknak, ahol kiengedhetjük a fáradt gőzt. A teljesség igénye nélkül nézzük, melyek lehetnek ezek.

Kirándulj!

Kutatások is bizonyítják, hogy ha hetente (netán naponta) több időt töltesz a természetben, javul az életminőséged és az alvásod, továbbá csökken a stressz-szinted. Ha kirándulásról beszélünk, nem kell feltétlenül 30 kilométeres túrákban gondolkoznod, éppen elég lehet egy kellemes séta a Duna-parton vagy a közeli erdőben. A szabad levegőn tartózkodás mellett ilyenkor a látvány is feltölt lelkileg és testileg egyaránt.

Sportolj a szabadban!

Arról nem lehet eleget beszélni, hogy a sportolás az egyik – ha nem a legjobb – feszültséglevezetés. Ha teremben edzel, az is kiváló, de most, hogy itt a tavasz, jobb, ha a futópadot kinti futásra cseréled, és igénybe veheted a street workout eszközöket is. Ha nem akarod magad megerőltetni, akkor sétálj. Az orvosi ajánlások szerint napi 8-10 ezer lépés már jelentős egészségvédő és közérzetjavító hatású. Nem kell, hogy erre külön időt szánj, egyszerűen menj gyalog dolgozni vagy szállj le néhány megállóval korábban a villamosról.

Rendezd a környezetedet!

Sokszor a rendezetlen érzelemvilág egyenes következménye, hogy az otthonodban is káosz uralkodik. Igaz, hogy ha vacakul érezzük magunkat, sokkal nehezebb nekiállni a takarításnak vagy a rendrakásnak. Ám ha mégis rávesszük magunkat, meglepő, amit tapasztalunk. A tiszta, rendes környezet hatással lesz a lelkiállapotunkra is, könnyebben megnyugszunk, és a komfortszintünk is javul.

Kertészkedj!

Ha megteheted, a kertészkedést semmiképpen ne hagyd ki a tavaszi tevékenységek közül. Nincs megnyugtatóbb annál, amikor saját két kezünk munkáját látjuk a teraszunkon vagy a kiskertünkben. Bár a virágültetés vagy a koktélparadicsom-termesztés nem olcsó mulatság, néhány tő növényt megengedhetsz magadnak. Ha pedig egészen nagy kerttel rendelkezel, annak rendezésében, csinosítgatásában egészségesen el is fáradsz.

Olvass!

Jóllehet fizikailag nem vesz igénybe, egy jó könyv olvasása lelkileg maximálisan feltölt és segít kiszakadni a mindennapokból. Ha magával ragad egy történet, addig biztosan nem a saját gondjaidon rágódsz, hanem a szereplők bőrébe bújva nézel a világra. Ha nincs kedved hozzá, nézz filmet vagy sorozatot, csak arra vigyázz, hogy az utóbbival túlzásba ne ess!

