50 éves lett Enrique Iglesias: íme 5 érdekesség, amit tuti nem tudtál róla - Videó

Enrique Iglesias 50 éves lett és még mindig nagyon sármos. Te is odavagy érte? Íme, néhány érdekesség, amit lehet, hogy nem tudsz róla.

50 éves lett Enrique Iglesias

Forrás: Getty Images Europe

Enrique Iglesias még ma is a nők bálványa

A kis Enrique Iglesias akkor hagyta el Spanyolországot, amikor a nagyapját elrabolta egy terrorista szervezet és az egész család Miamiba költözött. Iglesias apja is világhírű énekes, aki kezdetekben egyáltalán nem támogatta fia művészi törekvéseit, olyannyira, hogy az egyik veszekedésük után Enrique el is költözött a családi házból. De még az apja sem tudta meggátolni a tehetséges fiú sikereit: első albumából 6 millió példány kelt el, mára pedig több, mint 180 zenei díjat tudhat magáénak. Bár jó pár nő megfordult a karjaiban, 2001 óta Anna Kurnyikovával alkot egy párt, akivel három közös gyermekük is született.

