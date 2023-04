Nyakunkon az allergiaszezon, a pollennaptár szerint a legtöbb allergiát okozó növény áprilisban virágzik. Az érintetteknek érdemes felkészülniük erre az időszakra, hogy egy kicsit legalább ők is élvezhessék a jó időt.

A nyír, a kőris, a mogyoró, a tölgy és az éger a tavasz hírnökei, de pollenjeik rengeteg embernek okoznak kellemetlen tüneteket. Léteznek azonban praktikák, amelyeket bevetve csökkenthetjük a panaszok kialakulásának esélyét. Íme öt dolog, ami a segítségünkre lehet.

Takarítsunk!

A tavaszi nagytakarítás igenis szükséges, főleg az allergiásoknak. Tudjuk, hogy az ágyneműt és a törölközőket évközben is mindenki rendszeresen és gyakran mossa, rendszeresen takarítunk is, de nem biztos, hogy minden olyan helyre eljutunk, amely gondot okozhat. Szánjunk rá időt, és menjünk végig tavasszal minden zugon, mossunk függönyt is. A por jelenléte súlyosbíthatja a szénanáthás tüneteket. Szellőztetni pedig mindig eső után érdemes, ilyenkor kevesebb a pollen a levegőben.

Fontos a kézmosás és a gyakori hajmosás!

A Covid alatt már hozzászoktunk a gyakori kézmosáshoz, és ezt a szokásunkat érdemes megtartani. A polleneket a kezünkön, hajunkon, a ruhánkon bevisszük a lakásba is. Sokan nem tudják megállni, hogy ne nyúljanak az arcukhoz, szemükhöz, orrukhoz, főleg, ha tüsszögnek, köhögnek, viszket a szemük. A kezünk ilyenkor hordozóként működhet, a tünetek pedig még súlyosabbak lehetnek. Hajat mosni is naponta érdemes erős tünetek esetén.

Ne hanyagold a vitaminszedést!

Sokan csak télen szednek vitamint, és úgy gondolják, hogy tavasztól a friss zöldségek, gyümölcsök fogyasztása elegendő a szervezetnek. Sok vitamin viselkedik azonban antihisztaminként, ezért segíthetnek az allergia tüneteinek mérséklésében. Ilyen például a C-vitamin, az E-vitamin és a D-vitamin is. Utóbbi csökkenti az allergiás tünetekért felelős fehérje mennyiségét a szervezetben, és növeli a toleranciát segítő fehérjék termelődését.

Keresd fel időben az orvosodat!

Ha a tavalyi évben volt legalább két olyan hét, amikor allergiás tünetektől szenvedtünk, akkor mindenképpen allergiavizsgálatot kell kérni. A bőrpróbát még a tünetek megjelenése előtt érdemes elvégeztetni, forduljunk mielőbb allergológushoz!

Segíthet a rendszeres sport!

Lehet, hogy hihetetlennek hangzik, mert egyes allergiások levegőt sem kapnak, de a rendszeres testmozgás jót tesz. 25-40 perces, közepesen megterhelő edzéssel csökkenthető a szemviszketés, az orrdugulás és a tüsszögés mértéke, a mozgás ugyanis csökkenti a vér hisztaminszintjét.

A cikk megjelenését a Phytotec Hungária támogatta.