Tóth Gabi kislánya kórházba került, ezt az énekesnő egy blogbejegyzésben osztotta meg a követővel. Hannarózának megfázásos tünetei voltak, de állapota nem javult. A kislány mostanra már jól van.

"Ezek a napok a teljes kétségbeesésben teltek. Volt, hogy Hanni kihányta az antibiotikumot, máskor meg annyi ereje sem volt, hogy felüljön az ágyban. Tartottam a gyenge kis testét, és minden idegszálammal arra koncentráltam, hogy én erős maradjak, mert most nem omolhatok össze, én nem gyengülhetek el. Aztán a 3. napon én is elkaptam valami vírust, így átkerültünk egy kétágyas szobába.

Eközben a »kinti világban« zajlott a házfelújítás, nekünk már régen csomagolni, pakolni, dobozolni kellett volna, de Gábor még forgatott, majd ő is lebetegedett, így nemhogy dobozolni nem tudott, de látogatni sem. Majd a tesóm és anyu is ágynak dőltek, és a sort Gábor apukája és nevelőanyukája zárta. A helyzet tehát úgy állt, hogy kint is mindenki beteg volt, és mi is a kórházban Hannival. Miközben tudtam, hogy a legjobb kezekben vagyunk, és elképesztő szeretettel vettek minket körül, amiért soha nem lehetek elég hálás" - írta Gabi a Család.hu-n.

"Hanninak még mindig nem tökéletes a szaturációja, de szinte óráról órára erősödik. Már nehéz ágyban tartanom. Már nehéz megértetnem vele, hogy miért nem játszhat a többiekkel, de ezek a dolgok már nem számítanak problémának. Már semmi nem számít problémának. Még a költözés sem. Megoldjuk. Még nem tudom, hogyan, de nem számít. És mi hamarosan itt hagyjuk a kórházat és új életet kezdünk az új otthonunkban!

Végül újra kérlek titeket: mindig hallgassatok az anyai ösztöneitekre! Akkor is, ha az eszetek mást mond. Akkor is, ha senki nem figyel, akkor is, ha mosolyognak rajta. Ne hagyd, hogy eltántorítsanak! Ne érdekeljen, mi lenne a logikus. Engem sem érdekelt! Szembeszálltam minden érvvel. És milyen jól tettem" - tette hozzá az énekesnő.