Botrányos telefonhívás vetett véget Harry és David Beckham barátságának: Meghan Markle sem maradt ki

Harry herceg és David Beckham barátsága Vilmos hercegnek köszönhető. A vége pedig nem meglepő módon, ha nem is közvetlenül, de Meghan Markle-nek. A későbbi sussexi hercegné 2016-ban lépett be Harry életébe, és bár a hercegi pár és a sztárpár barátsága jó ideig működött — amiért Victoria Beckham is sokat tett —, a Beckham-házaspár még Harry és Meghan 2018-as esküvőjén is jelen volt, valami történt, ami miatt a barátság végleg és visszafordíthatatlanul tönkrement.

Harry herceget Vilmos herceg mutatta be David Beckhamnek

Forrás: PA Images

Harry herceg és David Beckham barátságának egy telefonhívás vetett véget — végérvényesen

Miután Meghan Markle képbe került, a Beckham házaspár minden módon biztosította őt a támogatásáról, Victoria még a legjobb fodrászok és stylistok titos elérhetőségeit is megosztotta a későbbi hercegnével. David Beckham az esküvőjük után a sussexi hercegi párral tartott az ausztráliai körútjukra, és részt vett az Invictus Games-en, amelyet Harry alapított 2014-ben, Beckham pedig a nagykövete lett a rendezvénynek.

De a focistát állítólag Meghan kérésére mellőzte Harry, mert „nem akart konkurenciát a médiában” — olvasható Tom Bower House of Beckham című életrajzában.

2023-ban a The Mail on Sunday arról számolt be, hogy Beckhamék „Markled” — ezt a szót használják Meghanra a kritikusai, hogy leírják, hogy képes pillanatok alatt át- és továbblépni néhány, egykor hozzá legközelebb álló személyen.

Beckhamék esetében felmerült a gyanú, hogy a pár kiszivárogtatott történeteket Sussexékről, a vádon David „teljesen kiborult”.

Egy Beckhamékhez közel álló forrás azt mondta: „A vádak, amelyek egy feszült telefonbeszélgetésben hangzottak el, megtörték a Beckham-Sussex barátságot. A forrás hozzátette: „Bármilyen kibékülés most nagyon valószínűtlen”.

Ezt támasztja alá Tom Bower Bosszú című könyvében leírt beszámolója is.

„Harry instabilitása táplálta Meghan félelmét, hogy a barátok történeteket szivárogtatnak ki róluk a médiának. Különösen Victoria Beckhamet gyanúsította indiszkrécióval. Harry felhívta David Beckhamet, hogy megismételje a vádakat. Beckham felháborodott, az őszinte tagadása pedig tönkretette a kapcsolatukat”.