Az emberi szervezet vitaminraktárai időnként kiürülnek, ami a tavaszi fáradtsághoz hasonló tüneteket okozhat. Azonban a fejlett technológiának köszönhetően ma már hatékony feltölthetjük ezeket a raktárakat. A nanotechnológia fejlődése ugyanis lehetővé tette, hogy a természetes összetevőket tartósabb, nagyobb mértékben felszívódó formában vigyük be, például a liposzómás technológia segítségével, amely már az élelmiszer- és gyógyszeriparban is elterjedt.

Az egészséges étrend és életmód elengedhetetlen ahhoz, hogy vitaminraktáraink feltöltődjenek. Télen kevesebb napfényt kapunk, és a zöldség- és gyümölcsfelhozatal is korlátozottabb lehet, ami miatt február végére könnyen fáradékonyabbak és rosszkedvűbbek lehetünk. A dietetikusok szerint a tél végére az anyagcserénk is lelassulhat, mivel kevesebb energia- és vitamindús ételt fogyasztunk. Ezért fontos egész évben kiegyensúlyozottan táplálkoznunk, és szükség esetén étrend-kiegészítőket is alkalmaznunk az egészségünk megőrzése érdekében.

Nanotechnológia – világújdonság

Nem csak hazánkban, hanem világszerte nagy újdonságnak számít a nanotechnológia, ami már a mindennapi életünkben is megjelenik. Először a rák elleni küzdelemben és a vakcinák fejlesztésében mutatkoztak meg az új módszerek előnyei, de jelenleg sok olyan projekt zajlik, amelyek az élelmiszeriparban is alkalmazni kívánják a nanotechnológia nyújtotta lehetőségeket.

Miért jobb, ami liposzómás?

A liposzómás táplálék-kiegészítők számos előnnyel bírnak a hagyományos eljárással készült társaikhoz képest. Az ilyen molekulák képesek közvetlenül és hatékonyabban hasznosulni a szervezetben, mivel elkerülik az emésztőrendszert. Ez azt jelenti, hogy az így bevitt készítmények sokkal hatékonyabban szívódnak fel, mint a hagyományos vitaminok, amelyek csak 15-20% hasznosulást biztosítanak.

A liposzómáké a jövő

Ma már Magyarországon is több vezető gyártó kínál számos készítményt, amelyek a legújabb eljárásokkal készülnek. A liposzómás vitaminok kemény kapszulában is elérhetőek, így azok is használhatják, akik vegán étrendet követnek, mivel nincsenek állati eredetű segédanyagaik. A kutatók az egészségmegőrzés érdekében dolgoznak az aktív növényi hatóanyagok és a nano mérettartományba eső liposzómás összetevők kombinációján.

Állati újdonságok – állati vitaminok

Az étrend-kiegészítő gyártók az állatgyógyászatban is új piacot találtak, és egyre több háziállat számára állítanak elő jól hasznosuló liposzómás nanotechnológiával készült étrend-kiegészítőket. Ezek a termékek széles körben elérhetőek Magyarországon is azok számára, akik gondoskodnak a társállatok egészségéről, valamint az állatok és a környezet védelmét is fontosnak tartják.