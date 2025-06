Fáradtság nyaralás után? Mutatjuk, mit tehetsz ellene

Végre eljött a vakáció ideje! Néhány nap, amikor magad mögött hagyhatod a munkát, a mindennapi stresszt, és végre csak a pihenésre és feltöltődésre koncentrálhatsz. De miért van az, hogy hazatérve az utazás után úgy érzed, mintha ki se mozdultál volna? Ez frusztráló és bosszantó lehet, hiszen a cél pont az lenne, hogy feltöltődj, nem az, hogy nyúzottabban térj vissza. Nyugodj meg, mert amit érzel − a fáradtság nyaralás után − teljesen normális dolog. Jó hír, hogy van megoldás rá! Mutatjuk, hogyan birkózhatsz meg vele!

A fáradtság nyaralás után gyakori jelenség, de kezlhető.

Forrás: Shutterstock/Iryna Inshyna

Mi okozza a fáradtságot nyaralás után?

Valahogy mindenki fejében él egy kép arról, hogy milyennek is kell lennie egy idealizált nyaralásnak. Lustálkodás a tengerparton, csodálatos helyi ételek kóstolása, nyugodt alvás. Aztán a valóság általában sosem olyan, mint ahogy azt elképzeltük.

Akár az induláskor is érhet stressz minket: késik a járatunk, a szállodába érve kiderül, hogy valami probléma van a foglalásunkkal, vagy a gyerek az első nap után gyomorrontást kap.

Mindezek után hazatérve jogosan érezhetjük a nyaralás után, hogy ez bizony most nem sikerült úgy, mint ahogy elterveztük: nem pihentük ki magunkat, ami miatt akár még bűntudatot is érezhetünk. Ez azonban teljesen normális, hiszen a nyaralás utáni fáradtság gyakoribb, mint gondolnánk. Ha te is épp a nyaralás utáni kiégés tüneteivel és stresszel küzdesz, mutatjuk, hogyan töltheted újra fel magad!