A tavasz nemcsak belülről, de kívülről is a megújulás, tisztulás időszaka. Kiemelten fontos, hogy támogassuk bőrünk regenerációját, védjük a környezeti ártalmaktól, ne terheljük fölösleges kemikáliákkal. Nézzük, mit javasol szakértőnk, Dr. Gyovai Viola okleveles biológus, a Magyar Tudományos Akadémia kandidátusa. Hogyan lehet tavasszal is természetesen feszes, fiatalos arcbőrünk?

Anti-aging mesternégyes, nézzük az alapokat. A legfontosabb, hogy az elöregedett hámsejteket 7-10 naponta kíméletesen lepolírozzuk arcunkról is. Ilyenkor nem mindegy, hogy természetes hatóanyagok, bőrbarát konzerválóanyagok felhasználásával készült natúr vagy biokozmetikumok, vagy pedig erős kemikáliákat tartalmazó, úgynevezett vegyi szemlélettel formulázott kozmetikumok kerülnek a bőrre. A parabénmentes és szintetikus illatanyagoktól mentes kozmetikumok, valamint a műanyag peelingező szemcséktől mentes kozmetikumok alkalmazása a célszerűbb megoldás. A bőrt méregtelenítő és regeneráló hatóanyagokban gazdag BIO vadvirág peeling a szárazabb bőrtípusra kifejlesztett olyan biokozmetikum, ami a bőr mélyebb rétegeit is tisztítja, egyben szépíti is. A titok a növényi hatóanyagok komplexitásában rejlik: magas koncentrációban és hatékonyan segítik az alapos bőrradírozást. A peelingek cellulóz, mandula-és csipkebogyómag finom őrleményével készülnek. Nem tartalmaznak műanyag polírozó szemeket, mert fontosnak tartjuk az élővizek védelmét. A bőr tehát fellélegezhet, ami a legjobb idő a bőrtápláló anyagok felvitelére!

Ha azt mondjuk, hogy igazi "superfood" a bőrnek, vajon kitalálod-e, hogy milyen típusú kozmetikumról van szó? A kozmetikumok királynőjéről, egészen pontosan a szérumokról. A BIO szérumok erőssége, hogy rendkívül komoly előírásoknak kell megfelelniük, így a szépítő hatás garantált!. Használjuk a Dr. Gyovai Viola által napi használatra fejlesztett, BIO goji & alaria szérumot! Ez anti-aging és növényi hatóanyagokban rendkívül gazdag ránctalanító koncentrátum, a 40+os korosztálynak megelőzésre is szinte kötelező darab. Különleges összetevői miatt még a monitorok, kijelzők kékfény ártalmait is mérsékli.

Az arckrémek típusába tartozó kozmetikumok talán a legnépszerűbb kategóriába tartoznak. Általában minden nő már leánykorában elkezdi kenni magát, ki passzióból, ki a problémás

bőrére keresi a megoldást. Nem mindegy azonban, hogy a kommersz márkák silány összetevőivel eltömítjük-e egész napra/éjszakára a pórusainkat vagy szabadon lélegezhetnek? A BIOLA-nál alapelvünk szerint kőolaj- és parabén származékoktól mentes, teljesen növényi alapon készítjük az összes bőrtípusra az arckrémeinket. A BIO anti-aging arckrémeink jellemző alapanyagai a bio vörösáfonya, a bio csukóka, a bio alaria alga, valamint a bio ginseng. A bőrtípus szerinti arckrém, például szeborreás bőrre a BIO vadvirág arcápoló balzsam kiváló választás nappalra, a szérum fölé. Ha pattanásokkal teli, aknés arcbőrünk van, a zsírmentes Tini gél vagy a Százszorszép nappali arcápoló gél nyugtató, hidratáló hatóanyagaira van a bőrünknek szüksége. Ha kevert a bőrtípusunk, akkor a natúr Jázmin nappali arcápoló gél a hidratáló hatás mellett nagyszerű rejuvenáló is!

Az érzékeny, ráncképződésre hajlamos, vagy karikás szemkörnyékre különösen érdemes a ránctalanító krémeket, géleket választani.Natúr szemkörnyékápolóink több, mint 10%-nyi bio összetevővel készülnek. A paraffinolaj-, parabén-, és más szintetikus konzerváló anyagoktól, valamint szintetikus illatanyagoktól mentes szemkörnyékápolóink természetes bőrtápláló hatóanyagokban rendkívül gazdagok. A tökéletesen kisimult és feszes szemkörnyékért a BIO bearberry szemkörnyékápoló felel, mely anti-aging hatóanyagai mellett fizikai fényvédőt is tartalmaz, így véd a káros UV sugárzástól.

A BIOLA saját fejlesztésű, speciális kozmetikumai közül a BIO centella puffy eyes control szemkörnyékápoló az egyik sikertermékünk. Táskás, duzzadt vagy karikás a szemed? Ha igen, ez a speciálisan „puffy eyes" szemkörnyékre megalkotott ránctalanító és nyugtató, anti-aging hatóanyagokban gazdag biokozmetikum a neked való. A duzzadt, érzékeny szemkörnyékre, a smink alá is kiválóan alkalmas, gyorsan felszívódó, bőrnyugtató, vitalizáló és bőrtápláló géllel gyorsan búcsút inthetsz a duzzanatoknak a szemed körül.

Röviden: egy szakmailag jól összeállított, bőrtípusunk szerinti napi arcápolási rutin segíthet akár 5-10 évvel fiatalosabb kinézetet elérni. A natúr- és biokozmetikumok segítenek mindezt természetesen, kockázatosabb összetevők és mellékhatások nélkül biztosítani. A BIOLA biokozmetikumai a tudomány biztonságával és a növények szépítő erejével készülnek - neked!

Ne hagyd ki ezt a kiváló lehetőséget! Az anti-aging arcápoláshoz legkiválóbb bio szérumainkat most 25%-kal olcsóbban szerezheted be közvetlenül a gyártótól: www.biola.hu, április 13-tól 17-ig. Ha a bőrtípusodat szeretnéd megtudni, töltsd ki tesztünket itt!